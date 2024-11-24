الرياضة

العشري: فرصة "ميشالاك" كانت نقطة التحول في لقاء الزمالك والمصري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العشري: فرصة "ميشالاك" كانت نقطة التحول في لقاء الزمالك والمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق العشري المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك مازال يمتلك القدرة على العطاء داخل الملعب.

العشري: فرصة "ميشالاك" كانت نقطة التحول في لقاء الزمالك والمصري

وقال "العشري" خلال حوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "شيكابالا لاعب مؤثر في نادي الزمالك، والأبيض خاض لقاء المصري بالتشكيل الأنسب والأجهز".

وأضاف:" ناصر منسي من المهاجمين المميزين، ويستحق التواجد في التشكيلة الأساسية للأبيض، خاصة وأن سيف الدين الجزيري بعيد عن مستواه المعهود".

وواصل: "المصري البورسعيدي قدم مباراة جيدة جدًا، وإهدار ميشالاك لفرصته أمام مرمى محمود جاد كانت نقطة تحول في اللقاء، خاصة وأن المصري سجل هدف التقدم بعدها بعدة دقائق".

واختتم: "أنصح شيكابالا بالاستمرار في الملاعب لمدة موسم آخر، واللاعب مازال قادرًا على العطاء"

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا