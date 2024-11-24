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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق العشري المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك مازال يمتلك القدرة على العطاء داخل الملعب.

العشري: فرصة "ميشالاك" كانت نقطة التحول في لقاء الزمالك والمصري

وقال "العشري" خلال حوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "شيكابالا لاعب مؤثر في نادي الزمالك، والأبيض خاض لقاء المصري بالتشكيل الأنسب والأجهز".

وأضاف:" ناصر منسي من المهاجمين المميزين، ويستحق التواجد في التشكيلة الأساسية للأبيض، خاصة وأن سيف الدين الجزيري بعيد عن مستواه المعهود".

وواصل: "المصري البورسعيدي قدم مباراة جيدة جدًا، وإهدار ميشالاك لفرصته أمام مرمى محمود جاد كانت نقطة تحول في اللقاء، خاصة وأن المصري سجل هدف التقدم بعدها بعدة دقائق".

واختتم: "أنصح شيكابالا بالاستمرار في الملاعب لمدة موسم آخر، واللاعب مازال قادرًا على العطاء"