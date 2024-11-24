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أحمد جودة - القاهرة - أكد امير عزمي مجاهد لاعب الزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض يغيب عنه الروح ويغيب عنه الفنيات، ما يثير حيرته بشأن مستقبل الفريق.

أمير عزمي مجاهد: الزمالك فشل في استغلال تعثر الأهلي وجوميز لا يملك مرونة تكتيكية

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك يغيب عنه ثبات المستوى، وشعرت أنه طول المباراة أن الفريق غير قادر على إحراز هدف".

وأضاف أمير عزمي: "الزمالك لا يتعلم من أخطائه، والصفقات لا بد أن تكون بمستوى أقوى من ذلك، خاصةً أن التدعيمات في النادي غير مفهومة، ولا بد من وضع الصفقات الإفريقية تحت الاختبار قبل التوقيع".

واستطرد نجم الزمالك الأسبق: "صفقات الزمالك لا تصلح وستكون كارثه حال موافقة جوزيه جوميز المدير الفني، على هؤلاء الأسماء، والبولندي كونراد ميشلاك مهاجم الفريق غير موفق حتى الآن، وتم ضمه باستعجال بعد فشل ضم بوبينديزا لترضية الجماهير".

وقال أمير عزمي: "لا بد من التعاقد مع لاعبين دوليين، والاسكاوتينج في النادي لا بد من ضم أسماء محترفة، ولجنة الكرة في النادي لا يوجد بها سوى طارق السيد لاعب كرة وباقي اللجنة من المجلس وهذا لا يُفيد، والخاسر الأكبر هو الزمالك".

وأوضح: "لا أعلم سبب منح جوميز اللاعبين راحة سلبية يوم الأربعاء الماضي وقبل المباراة، بالرغم من حصول الفريق على راحة بعد العودة من ليبيا".

وأشار عزمي مجاهد: "خطأ الهدف جاء باشتراك من عمر جابر ومحمد عواد حارس الفريق، ووضع شيكابالا في التشكيل الأساسي كان بشكل اضطراري، بسبب عدم قناعة المدرب بقدرات كونراد وعودة زيزو من الإصابة مؤخرًا، وكان لا بد من إيجاد حلول أخرى بإشراك سيف الجزيري أو حسام أشرف، وبالتالي المدرب لا يملك مرونة تكتيكية، وطريقته نمطية".

وأردف: "جوميز قد يكون مدرب بطولات قصيرة، ويعيد أخطاء الموسم الماضي وخسارة الكأس وغيرها من البطولات".

وزاد: "سياسة إدارة الصفقات لا بد أن تتغير، هل بعد رحيل أسامه فيصل تم استقطاب أفضل منه ونفس الحال بالنسبة للاعب أحمد عيد؟ ولولا تألق حسام عبدالمجيد مؤخرًا كان من الوارد رحيله".

واختتم: "من صاحب قرار دفع مبلغ خيالي في استعارة زياد كمال من إنبي، وبنود المشاركة في عقد محمد حمدي المعار من نفس الفريق، والزمالك فشل في استغلال تعثر الأهلي أمس، وكان لا بد من امتلاك الدوافع للفوز ضد المصري، للتربع على الصدارة".