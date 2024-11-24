نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد معوض: الأهلي فرط في الفوز على الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، عن تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ببطولة الدوري الممتاز".

سيد معوض: الأهلي فرط في الفوز على الاتحاد السكندري

وقال "معوض" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر: ": "الأهلي أهدر فرصة عديدة أمام الاتحاد السكندري، وكان الأوفر حظًا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

وأكمل: "الاتحاد السكندري لم يشكل أي خطورة على مرمى الأهلي ألا في فرصة الهدف التي سكنت شباك محمد الشناوي".

وأضاف: "مارسيل كولر بات مدرب كلاسيكي، والتبديلات والتشكيلات أصبحت ثابتة وفي توقيت محدد".

واختتم: "مش من المنظق تواجد الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو على مقاعد البدلاء، على الرغم من حاجة الأهلي للاعب جناح مهاجم"