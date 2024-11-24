الرياضة

سيد معوض: الأهلي فرط في الفوز على الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، عن تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ببطولة الدوري الممتاز".

سيد معوض: الأهلي فرط في الفوز على الاتحاد السكندري

وقال "معوض" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر: ": "الأهلي أهدر فرصة عديدة أمام الاتحاد السكندري، وكان الأوفر حظًا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

وأكمل: "الاتحاد السكندري لم يشكل أي خطورة على مرمى الأهلي ألا في فرصة الهدف التي سكنت شباك محمد الشناوي".

وأضاف: "مارسيل كولر بات مدرب كلاسيكي، والتبديلات والتشكيلات أصبحت ثابتة وفي توقيت محدد".

واختتم: "مش من المنظق تواجد الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو على مقاعد البدلاء، على الرغم من حاجة الأهلي للاعب جناح مهاجم"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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