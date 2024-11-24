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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا، عن تفاصيل المؤتمر الانتخابي لقائمة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المرتقب.

"الأسيوطي" يكشف تفاصيل المؤتمر الانتخابي الأول لقائمة هاني أبو ريدة

وقال "الأسيوطي" خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المؤتمر الانتخابي لقائمة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي عقد مساء أمس، كان خاص بأندية الصعيد، وشهد حضور جميع أعضاء المجلس ماعدا أحمد حلمي لأداء مناسك العمرة".

وأضاف:" المؤتمرات الخاصة بأندية الصعيد، تقعد في منتجع الأسيوطي، نظرًا لبعد المسافات بين القاهرة وأندية الصعيد".

وأكمل: "المؤتمر شهد حضور جميع رؤوساء ومندوبي أندية الصعيد، وكان يومًا في حب قائمة المهندس هاني أبو ريدة".

واختتم: "مشاكل الكرة المصرية متكررة، ومعظم الأندية كانت بتشكوى من ضعف الامكانيات التي تتوفر لأندية الصعيد، وهي مشاكل قديمة