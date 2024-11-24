العالم اليوم - إيلون ماسك يصبح أغنى شخص في التاريخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:30 صباحاً - أصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أغنى رجل في العالم على الإطلاق بعد أن ارتفعت ثروته إلى 348 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وجاء ارتفاع قيمة ثروة ماسك مدفوعا بالزيادة المستمرة في أسهم شركة تسلا، كما ساهمت جولة تمويلية جديدة في تقدير قيمة شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI عند 50 مليار دولار، ليضيف ماسك نحو 70 مليار دولار إلى ثروته.

وصعدت أسهم تسلا بنسبة 3.8 بالمئة، الجمعة، ما يعكس التفاؤل المستمر أن خطط فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للسيارات ذاتية القيادة ودعم السيارات الكهربائية ستمنح شركة ماسك ميزة على الشركات المنافسة.

كما ارتفع السهم بنسبة 45% منذ 4 نوفمبر، وهو اليوم السابق للانتخابات، لتكتسب نحو 350 مليار دولار من القيمة السوقية.

إن صافي ثروة ماسك الحالية يضعه في المقدمة بنحو 80 مليار دولار عن لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة أوراكل، الذي يحمل لقب ثاني أغنى فرد في العالم بثروة تبلغ 235 مليار دولار.

إيلون ماسك وشركاته:

شارك إيلون ماسك في تأسيس 7 شركات، منها: