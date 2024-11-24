اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الإسباني (14): ريال مدريد في ضيافة ليجانيس

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (14): ريال مدريد في ضيافة ليجانيس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب أوساسونا مع فياريال الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وإشبيلية مع رايو فاليكانو الساعة 18:16، وليجانيس مع ريال مدريد الساعة 20:30، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (14)
خيتافي × بلد الوليد 2-0
فالنسيا × ريال بيتيس 4-2
أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس 2-1
لاس بالماس × ريال مايوركا 2-3
جيرونا × إسبانيول 4-1
سيلتافيغو × برشلونة 2-2

ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 34 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 29 نقطة
3- ريال مدريد: 27 نقطة
4- فياريال: 24 نقطة
5- جيرونا: 21 نقطة
6- ريال مايوركا: 21 نقطة
7- أوساسونا: 21 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا