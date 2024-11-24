الدوري الإسباني (14): ريال مدريد في ضيافة ليجانيس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب أوساسونا مع فياريال الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وإشبيلية مع رايو فاليكانو الساعة 18:16، وليجانيس مع ريال مدريد الساعة 20:30، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

خيتافي × بلد الوليد 2-0

فالنسيا × ريال بيتيس 4-2

أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس 2-1

لاس بالماس × ريال مايوركا 2-3

جيرونا × إسبانيول 4-1

سيلتافيغو × برشلونة 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- برشلونة: 34 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 29 نقطة

3- ريال مدريد: 27 نقطة

4- فياريال: 24 نقطة

5- جيرونا: 21 نقطة

6- ريال مايوركا: 21 نقطة

7- أوساسونا: 21 نقطة