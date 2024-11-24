نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (14): ريال مدريد في ضيافة ليجانيس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب أوساسونا مع فياريال الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وإشبيلية مع رايو فاليكانو الساعة 18:16، وليجانيس مع ريال مدريد الساعة 20:30، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
خيتافي × بلد الوليد 2-0
فالنسيا × ريال بيتيس 4-2
أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس 2-1
لاس بالماس × ريال مايوركا 2-3
جيرونا × إسبانيول 4-1
سيلتافيغو × برشلونة 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 34 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 29 نقطة
3- ريال مدريد: 27 نقطة
4- فياريال: 24 نقطة
5- جيرونا: 21 نقطة
6- ريال مايوركا: 21 نقطة
7- أوساسونا: 21 نقطة