دوين جونسون يرقص مع عائلة هاواي في ترويج خاص لفيلم Moana 2!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ظهور مفاجئ ومبهر، خطف النجم العالمي دوين "ذا روك" جونسون الأنظار أثناء ترويجه لفيلمه المرتقب Moana 2، الذي سيعرض في دور السينما في نهاية نوفمبر الجاري. ولكن ما جعل هذا الظهور أكثر إثارة هو مشاركته في رقصة هاواي تقليدية مع إحدى العائلات، مستلهمًا أجواء فيلمه الشهير "Moana" الذي يعكس الثقافة والموسيقى الخاصة بهاواي.

وقد أظهر جونسون، المعروف بمهاراته الاستثنائية في التمثيل واللياقة البدنية، جانبه المرح والمحبب أثناء التفاعل مع الحضور في أجواء مليئة بالفرح. وقد جاء هذا التفاعل مع العائلة على طريقة شخصية "ماوي"، التي لعبها جونسون في الجزء الأول من الفيلم، مما أضاف لمسة سحرية للمشاهدين.

وفي وقت سابق، تحدث جونسون عن حماسه الكبير للنسخة الحية القادمة من فيلم "Moana"، حيث أعلن عن بدء العمل على إعادة تصور هذا الفيلم الشهير بطريقة جديدة، سيظهر فيها جونسون مجددًا في دور "ماوي". وكانت شركة ديزني قد أنتجت النسخة الأصلية من الفيلم في عام 2016، وحصد الفيلم حينها إشادات واسعة من النقاد والجماهير على حد سواء.

Moana 2 سيستكمل قصة البطلة "موانا"، الفتاة الجريئة التي تنطلق في مغامرة بحرية لإنقاذ عائلتها من كارثة تهددهم، وهي رحلة مليئة بالتحديات مع الأرواح والآلهة في عالم مليء بالسحر. الفيلم يضم أيضًا مجموعة من النجوم مثل نيكول شيرزينجر وآلن توديك، ومن إخراج الثنائي رون كليمنتس وجون ماسكر.

وبينما يترقب الجمهور بشغف عودة "موانا" إلى الشاشة الكبيرة، فإن مشاركة دوين جونسون في الترويج بطريقة مبتكرة تبشر بمزيد من المفاجآت المدهشة في عالم هذا الفيلم الرائع.