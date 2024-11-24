نجمة سطعت في سماء السينما.. عيد ميلاد ميرفت أمين شهادة على مسيرة مليئة بالإنجازات

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحتفل اليوم، 24 نوفمبر، واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية بعيد ميلادها الـ78، الفنانة ميرفت أمين، التي قدمت للسينما المصرية العديد من الأعمال التي خلدتها في ذاكرة جمهورها. فهي ليست مجرد ممثلة، بل هي أيقونة فنية تُجسد النجاح والإبداع في كل خطوة على مدار أكثر من خمس عقود من العمل المستمر في مجال الفن. من بداياتها المتواضعة إلى النجومية التي وصلت إليها، استطاعت ميرفت أمين أن تبني مسيرة حافلة بالإنجازات، لتصبح إحدى أبرز الوجوه التي ساهمت في تشكيل صناعة السينما والدراما في مصر والعالم العربي.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية ل ميرفت أمين

بداية المسيرة الفنية: من الصدفة إلى الشهرة

وُلدت ميرفت أمين في 24 نوفمبر 1946 في محافظة المنيا، في أسرة مصرية إنجليزية، حيث كانت طفولتها مزيجًا من الثقافات المختلفة التي أثرت في شخصيتها الفنية. تخرجت من كلية الآداب في جامعة عين شمس، قسم اللغة الإنجليزية، وعلى الرغم من أنها لم تكن تخطط لدخول عالم الفن، إلا أن القدر كان له رأي آخر. فقد كانت بداية دخولها لعالم السينما على يد أحد أقاربها الذي اصطحبها إلى استوديو جلال، حيث التقت بعدد من النجوم الكبار مثل رشدي أباظة ومحمود المليجي، ووجدت فيهم مصدر إلهام دفعها نحو اتخاذ قرارها بخوض غمار عالم الفن.

الانطلاقة السينمائية والنجومية

بدأت ميرفت أمين مسيرتها الفنية في مرحلة دراستها الجامعية من خلال المسرح، حيث شاركت في مسرحيات مثل "يا طالع الشجرة" و"مطار الحب"، ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت في السينما عبر فيلم "نفوس حائرة" عام 1968، الذي شهد ظهورها الأول أمام كاميرات السينما. وفي عام 1969، تألقت بدور البطولة أمام عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة"، ليصبح هذا الفيلم نقطة تحول في مسيرتها ويضعها في صفوف النجوم الكبار.

أعمالها المميزة ومسيرتها الطويلة

على مدار مسيرتها الفنية، شاركت ميرفت أمين في أكثر من 120 فيلمًا وعدد من المسلسلات التي تنوعت بين الكوميديا، الدراما، والأعمال الاجتماعية، وأثبتت من خلالها قدرتها على التلون بأدوار مختلفة، مما جعلها واحدة من أكثر النجمات طلبًا في السينما المصرية. من أبرز أفلامها "نفوس حائرة"، "للمتزوجين فقط"، "مدرسة المشاغبين"، "البحث عن فضيحة"، "غابة من السيقان"، و"أزمة سكن"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية.

حياتها الشخصية: مسار طويل من العلاقات والزيجات

تزوجت ميرفت أمين 6 مرات خلال حياتها، وتنوعت زيجاتها بين الفن والشخصيات العامة، فقد كانت أولى زيجاتها من المطرب السوري موفق بهجت، ثم تزوجت من عازف الجيتار عمر خورشيد، قبل أن تتزوج من رجل الأعمال مصطفى السيد والفنان حسين فهمي الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة منة الله. استمرت مع حسين فهمي 14 عامًا، ليكون هذا الزواج الأطول في حياتها الشخصية.

خاتمة: ميرفت أمين، أيقونة فنية حية

اليوم، ومع مرور السنوات، تظل ميرفت أمين رمزًا للفن والجمال، وتستمر في إلهام الأجيال الجديدة من الفنانين والجمهور على حد سواء. لقد استطاعت أن تحفر اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، فهي مثال للمرأة التي تمكنت من الجمع بين النجاح الفني والتأثير الثقافي في المجتمع.