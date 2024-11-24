تكريمًا لروح محمد رحيم.. عمرو مصطفى يعلن عن إقامة ليلة موسيقية بالتعاون مع تركي آل الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوةٍ مؤثرة تجمع بين الفن والمشاعر الإنسانية، أعلن الملحن الكبير عمرو مصطفى عن استعداداته لإقامة "ليلة موسيقية" مميزة، تحت إشرافه بالتعاون مع المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وذلك تخليدًا لمسيرة الراحل محمد رحيم. هذا الإعلان جاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليكون بمثابة تعبير عن الحزن والاحترام لموهبة رحيم التي كانت حاضرة في العديد من الأعمال الفنية التي أسرت قلوب محبي الموسيقى في الوطن العربي.

وجاء في منشور عمرو مصطفى: "في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت ببالغ الأسى واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في رحيل المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم، وكان لهذا الاتصال تأثير بالغ في نفسي. كان تركي آل الشيخ، الذي عرف باهتمامه الكبير بالموسيقى والفن العربي، أول من تواصل معي للتعبير عن حزنه العميق، وكان لدينا نقاش مثمر حول كيفية تكريم الفقيد."

وأضاف عمرو مصطفى: "حرصًا منا على تكريم إرث محمد رحيم الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة 'ليلة فنية' تكون بمثابة تخليدٍ لمسيرته الفنية الحافلة بالعطاء والتأثير، وقد وافق المستشار تركي آل الشيخ على الفور بكل تقدير، مشددًا على ضرورة إحياء هذه الذكرى العطرة بطريقة تليق بحجم الفنان الذي فقدناه."

ومن المقرر أن تكون هذه الليلة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق، مناسبة فنية ضخمة يشارك فيها عدد من النجوم الكبار الذين تعاونوا مع الراحل محمد رحيم طوال مسيرته، حيث سيتم تقديم باقة من أجمل وأشهر أعماله التي تركت بصمة كبيرة في عالم الموسيقى العربية. هذه الليلة ستجمع بين الأسى والاحتفاء بالفن، وستكون فرصة للجمهور للاحتشاد وتكريم إرث الراحل الذي أثرى الساحة الموسيقية بألحانه وأعماله المتنوعة.

وتسعى "ليلة محمد رحيم" إلى أن تكون أكثر من مجرد حدث موسيقي، بل تكون أيضًا مساحة للتعبير عن الامتنان لهذا المبدع الكبير، الذي لم يكن مجرد ملحن بل كان جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثير من الفنانين والجماهير في مختلف أنحاء العالم العربي. يهدف هذا الحدث إلى أن يكون مصدر عزاء لعائلة الفقيد ومحبيه، بالإضافة إلى التأكيد على أن الفن سيظل حيًا في قلوب الناس رغم رحيل كبار المبدعين.

وقد عبّر جمهور محمد رحيم عن دعمهم الكبير لهذه المبادرة، معتبرين أن مثل هذه الفعاليات تساعد على الحفاظ على ذاكرة الفن العربي وتقديم نماذج مبدعة للأجيال القادمة.