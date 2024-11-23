"كلمة وجت في الصميم العقل السليم في الجسم السليم"!!!... 5 فوائد مع تناول مشروب ورق الغار المغلي على الريق...جربة بسرعه قبل ماتندم!!

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رياض - احمد صلاح - يعد ورق الغار من الأعشاب الطبيعية المشهورة بفوائدها الصحية العديدة، وهو ليس فقط إضافة لذيذة للطعام بل يمتاز أيضا بخصائص علاجية قوية، يعتبر تناول مشروب ورق الغار المغلي على الريق من الطرق الفعالة لزيادة الصحة العقلية وتقوية الذاكرة، بالإضافة إلى دوره المحتمل في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالدماغ مثل مرض الخرف، وفي هذا المقال سنستعرض فوائد ورق الغار المغلي على الريق وكيف يمكن أن يكون حلاً طبيعياً لتحسين صحة الدماغ والحفاظ على ذاكرة قوية مع تقدم العمر.

ورق الغار المغلي لتنشيط الذاكرة وتنشيط الدماغ

يحتوي ورق الغار على مجموعة من المركبات الطبيعية مثل الفلافونويدات والتيربينات والبوليفينولات التي تساهم في تحسين الأداء العقلي، وعندما يتم غلي ورق الغار وتناوله على الريق،

يتم امتصاص هذه المركبات بسرعة في الجسم ما يساعد على:

تقوية الدورة الدموية في الدماغ وزيادة تدفق الأوكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا العصبية وهذا بدوره يزيد من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات وحفظها.

دراسات عديدة أظهرت أن تناول ورق الغار قد يساعد في تحفيز عمليات التفكير والتركيز، مما يجعل الشخص أكثر قدرة على تذكر المعلومات وتخزينها.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد ورق الغار على مكافحة الجذور الحرة التي تضر بالخلايا العصبية، ما يقلل من خطر التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر.

كيف يساعد ورق الغار في الوقاية من مرض الخرف؟

مرض الخرف هو اضطراب عقلي يؤثر على الذاكرة والتفكير والقدرة على اتخاذ القرارات، ويزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر، وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول ورق الغار المغلي قد يكون له تأثير وقائي ضد هذا المرض بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

فوائد ورق الغار للوقاية من الخرف

يساعد ورق الغار في تقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

مكافحة الجذور الحرة بواسطه مضادات الأكسدة في ورق الغار

تحسين التوازن الكيميائي في الدماغ.

دعم صحة الأعصاب.

كيفية تحضير مشروب ورق الغار المغلي والاستفادة منه

تحضير مشروب ورق الغار المغلي على الريق ليس أمرا معقدا، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل وإليك طريقة تحضيره للاستفادة القصوى من فوائده:

المكونات:

3 إلى 4 أوراق غار طازجة أو جافة.

كوب من الماء.

عسل طبيعي (اختياري لتحلية المشروب).

طريقة التحضير: