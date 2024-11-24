نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ويجز.. زوجة رامي صبري تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت شيرين عادل، زوجة الفنان رامي صبري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت عبر حسابها علي موقع انستجرام، جزء،من حديث رامي علي مطربي الراب وقامت بالرد علي الهجوم الكبير الذي قام به ويجز على زوجها بعد تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التليفزيونية.

زوجة رامي صبري تتصدر التريند

وعلقت شيرين: "ده جزء من الحلقة اللى رامى اتكلم فيها عن الراب.. ومن هنا ورايح مش هسكت وهرد على أي حد يفكر يتكلم عنه تاني بأي طريقة مش عجباني.. أولًا رامي اتسال سؤال في برنامج ورد وعنده كل الصلاحية لأى رد أو إجابة على أي سؤال يعني مفيش أي مانع يخلي رامي لما يتسأل سؤال ميجاوبش".

زوجة رامي صبري ترد علي هجوم ويجز علي زوجها

واضافت شيرين: "ثانيا رامي صبري ده يا حضرت فنان من أهم الفنانين في الوطن العربى ومن أهم الأصوات ده لو حضرتك مش معانا في مجال المزيكا وبعدين والله يا ريت رامى عنده الوقت بتاع حضرتك الفاضى اوى بتاع ٥ شهور فاضى يا ريت كنا نتمنى، أما بقى موضوع رامي رقم كام ده هو الحقيقة مش شاغل بال رامى أوي بس لو حضرتك شايف إن رامي رقم ١٩ مع الأسف الشديد لازم أقول لحضرتك تبقى أنت مش موجود على الخريطة من الأساس".

واختتمت شيرين: "أغنية واحدة من رامى صبرى واحدة بس تعمل تاريخ لناس، محتاج تذاكر كويس وتعرف انت بتتكلم عن مين، قبل ما تتكلم لأنك واضح إنك عندك شغل تانى غير المزيكا لأنك لو جوة الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام دة علشان الناس متضحكش عليك لأنك اتكلمت عن فنان بجد مش جاى يهزر، واخيرًا لما تحب تعمل دعاية لأغنيتك الجديدة ابعد عن اسم رامى صبرى أنا عارفة إن اسمه ممكن يخلى الأغنية ترند بس حاول الأغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها على نفسك".

ويجز يهاجم رامي صبري

والجدير بالذكر ان مغني الراب ويجز قد هاجم رامي صبري، بعد تصريحات الاخير عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» أمس الجمعة، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، بشأن عدم فهمه لكلمات أغنياته، وظهر ويجز خلال ستوري عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، قائلًا: «هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت»

واضاف ويجز: « الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون، هتتكلم امتى على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى في مجالك، أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب حاجة زى ما أنت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وأنت كده مبتقدرش الفنانين وفاكر إن هما عايزين يوصلولك وهما أصلًا معدينك بكتير أنت رقم 19 يا رامي أنت بعيد أوي».