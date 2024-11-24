نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا مهما وصعبا على نظيره فريق الفتح بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفتح

وأحرز فابينيو الهدف الثاني في الدقيقة 58 صنع ميتاج.

وسجل حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 90 صنع العبود وانتهت المباراة 2/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز برصيد 30 نقطة بعد تحقيق 10 فوز ولم يتعادل وخسر مرة بينما يأتي الفتح في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط حيث انتصر خلال لقاء وتعادل مرتان وهزم بثمانية.

