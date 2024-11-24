نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تنفيذ عقوبة.. أحمد فلوكس يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد فلوكس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات مستأنف مطروح "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، بقبول استئناف الفنان أحمد شكلًا وفي الموضوع برفضه.

سبب تصدر أحمد فلوكس التريند

قضت محكمة جنايات بقبول استئناف الفنان أحمد فلوكس شكلًا وفي الموضوع برفضه، وأيدت المحكمة الحكم وألزمت المستأنف بالمصروفات، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم المستأنف، كما قضت المحكمة بتغريم فلوكس مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، في اتهامه بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

أبرز أعمال أحمد فلوكس

والجدير بالذكر ان احمد فلوكس شارك في العديد من الأعمال منها: بدل الحدوتة تلاتة، نصيبي وقسمتك الجزء الثاني، الدخول في الممنوع، الأب الروحي، الإخوة، إمبراطورية مين، العراف، الوالدة باشا، باب الخلق، احنا الطلبة، الجماعة، الحارة، أنا قلبي دليلي، الباطنية، رمانة الميزان، المحطة أكشن نيوز، قضية رأي عام، أحمد اتجوز منى، اللي اختشوا ماتو، العندليب، أولاد الشوارع، المنادي، مسائل عائلية جدا، الرنين والصدى، مصر الجديدة، أحلام البنات، يا ورد مين يشتريك، رجل في زمن العولمة، الممر، 53 دقيقة، 30 يوم في العز، ساعة ونص، شقاوة

أزمات أحمد فلوكس

وحدث مع احمد فلوكس العديد من الازمات منها ازمته مع المخرج هادي الباجوري، بعد تصريحاته بأنه يقبل تقبيل زوجته قائلًا: «أنا أدي لعيني وودني شيء بعيد عن فطرتنا اللي اتولدنا واتربينا عليها، ورجولتنا ونخوتنا، يبقى بنحول عقولنا لأننا نبقى حاجة تانية»، وايضا حدثت أزمة جديدة بينه وبين المنتج أحمد السبكي بسبب تدوينه نشرها عبر حسابه على «فيس بوك» قال خلالها: «السبكي راجل طيب بس اتفاقاته مش طيبة.. وعشان الناس تبقى عارفة أنا مليش عنده فلوس.. أحب أكسبه كراجل ابن بلد ولا إني أشتغل معاه حتى لو مش لاقي أكل»، كما حدثت مشكلة مع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، حيث هاجم نقيب المهن الموسيقية بأنه لم يقف بجواره، ولم يجد حفناوي مستشفى تستقبله قبل وفاته.