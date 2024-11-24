الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت اليوم تقلبات جوية حادة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات شمال البلاد، كما ساهم نشاط الرياح في زيادة الإحساس بالبرودة خلال النهار والليل.

وأشارت منار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى أن هذه التقلبات الجوية ستستمر غدًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى ستصل إلى 19 درجة مئوية نهارًا و14 درجة ليلًا، مع شعور بدرجات حرارة أقل بسبب نشاط الرياح المستمر.