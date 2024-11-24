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الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت اليوم تقلبات جوية حادة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات شمال البلاد، كما ساهم نشاط الرياح في زيادة الإحساس بالبرودة خلال النهار والليل.

وأشارت منار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى أن هذه التقلبات الجوية ستستمر غدًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى ستصل إلى 19 درجة مئوية نهارًا و14 درجة ليلًا، مع شعور بدرجات حرارة أقل بسبب نشاط الرياح المستمر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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