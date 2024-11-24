وزير الخارجية والهجرة يلتقي ممثلي الجالية المصرية في الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، لقاءً موسعًا مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في الكويت، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها إلى دولة الكويت الشقيقة.

وزير الخارجية يلتقي بممثلي الجالية المصرية في الكويت ويؤكد أهمية تطوير الخدمات القنصلية

وأشاد الوزير عبد العاطي بدور الجالية المصرية في الكويت في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين، مؤكدًا على أهمية تحديث ورقمنة المنظومة القنصلية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسرعة وجودة أعلى.

كما أكد على الدور البارز الذي تلعبه الجاليات المصرية بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة استمرار هذا الدعم في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

كما شدد الوزير على حرص وزارة الخارجية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين والأجانب في السفارة والقنصلية المصرية بالكويت، وتوفيرها بأيسر الطرق وفي أسرع وقت ممكن. وحرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع إلى آراء الجالية وملاحظاتهم حول الخدمات القنصلية بهدف تحسين جودتها.

وفي ختام اللقاء، أشار الوزير إلى أنه تم إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية في العاصمة الكويتية، وذلك استجابة لطلب الجالية لبناء مقر جديد يتوافر فيه كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات القنصلية بأعلى مستوى.