نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاكو يقود نابولي لفوز مثير على روما في قمة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، في الفوز على حساب نظيره روما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وفاز نابولي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة.

أهداف مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي

وفاز روما بهدف دون رد سجله اللاعب روميلو لوكاكو في الدقيقة الرابعة والخمسون وجاء بعد تمريرة من دي لورينزو.

وبهذا الفوز يرفع نابولي رصيده إلى النقطة التاسعة والعشرون في الصدارة ويتجمد رصيد روما عند المركز الثاني عشر برصيد اثنا عشر نقطة.