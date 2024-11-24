نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفوز على نظيره ليجانيس، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الليجا

افتتح التسجيل، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد، في الدقيقة 43 من الشوط الأول بعد تمريرة من فينيسيوس.

وتمكن فيديريكو فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد، من تسجيل الهدف الثاني في مرمى ليجانيس، بأسيست من جولر، عند الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

ثم أضاف الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.