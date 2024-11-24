تحولي إلى ملكة الشعر المجعد: تسريحات طبيعية دون الحاجة للحرارة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - هل تتطلعين إلى الحصول على شعر مجعد طبيعي وكثيف دون الحاجة إلى استخدام أدوات التصفيف الحرارية التي قد تضر بشعرك؟ إليكِ بعض الطرق البسيطة والفعالة لتحقيق ذلك:

أسرار الحصول على شعر مجعد طبيعي:

تصفيف الشعر المبلل: بعد غسل شعرك وتطبيقه بلسمًا مرطبًا، قومي بجمع شعرك ولفه بمنشفة قطنية. اتركي شعرك يجف بهذه الطريقة لمدة ساعتين ثم فكي المنشفة. ستلاحظين تشكل تموجات طبيعية في شعرك.

ضفائر الساتان: قسمي شعرك إلى قسمين متساويين ولف كل قسم في قطعة قماش ساتان. اتركي الضفائر طوال الليل ثم فكيها في الصباح لتحصلي على شعر مجعد ناعم.

لف الشعر بإحكام: بعد غسل شعرك وتجفيفه بمنشفة، قومي بتقسيم شعرك إلى أقسام صغيرة ولف كل قسم بإحكام حول نفسه وثبتيه بمشبك. اتركي شعرك بهذه الطريقة حتى يجف تمامًا ثم فكي المشابك.

بكرات الشعر: استخدمي بكرات الشعر التقليدية للف شعرك قبل النوم. ستحصلين على شعر مجعد وكثيف في الصباح.

الجوارب السحرية: استخدمي الجوارب لعمل رولات شعر طبيعية. قومي بلف كل خصلة من شعرك حول جورب ثم ثبتيها. اتركي الرولات طوال الليل ثم فكيها في الصباح.

فوائد هذه الطرق:

حماية الشعر من التلف: تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية التي قد تتسبب في جفاف وتقصف الشعر.

شعر طبيعي وحيوي: ستحصلين على شعر مجعد طبيعي ولامع بدون أي مواد كيميائية.

سهولة التطبيق: يمكن تطبيق هذه الطرق بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالون التجميل.