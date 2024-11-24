رئيس النواب الأردني يزور مصابي حادث الدورية الأمنية بالرابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - زار رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي طاقم الدورية الأمنية، الذين أصيبوا أثناء أدائهم الواجب في حادثة الاعتداء الإرهابي فجر اليوم الأحد في منطقة الرابية.

وقال الصفدي - موجها حديثه للمصابين - "أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين، ونقف معكم للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأردن.. وجهود الجيش والأجهزة الأمنية تدفعنا جميعاً إلى تمتين جبهتنا الداخلية، والتي كانت وستبقى مصدر قوتنا بمواجهة أيادي الإرهاب الآثمة.

وأضاف: "أبناء الشعب الأردني كافة يقفون بصلابة وثبات خلف الملك عبدالله الثاني، وخلف جيشنا وأجهزتنا الأمنية، ولن تثني هذه الاعتداءات الغادرة أردن العروبة عن تأدية واجبه تجاه أمته وقضاياها العادلة، وعلى رأسها القضة الفلسطينية".