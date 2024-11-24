نشكركم على متابعتكم خبر أردا جولر أساسياً .. تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة ليجانيس، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 21:30 بتوقيت أبو ظبي.
ويستهدف ريال مدريد تقليص الفارق بينه وبين برشلونة إلى 4 نقاط في حال الفوز، مستفيداً من تعثر النادي الكتالوني أمام سيلتا فيجو بالتعادل (2-2).
وشهدت تشكيلة الميرنجي العديد من التغييرات حيث يشارك أردا جولر وسيبايوس بصفة أساسية، كما عاد كورتوا لحراسة المرمى.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حارس المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، فالفيردي.
خط الوسط: كامافينجا، سيبايوس، أردا جولر، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي.