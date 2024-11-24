أردا جولر أساسياً .. تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة ليجانيس، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 21:30 بتوقيت أبو ظبي.

ويستهدف ريال مدريد تقليص الفارق بينه وبين برشلونة إلى 4 نقاط في حال الفوز، مستفيداً من تعثر النادي الكتالوني أمام سيلتا فيجو بالتعادل (2-2).

وشهدت تشكيلة الميرنجي العديد من التغييرات حيث يشارك أردا جولر وسيبايوس بصفة أساسية، كما عاد كورتوا لحراسة المرمى.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، فالفيردي.

خط الوسط: كامافينجا، سيبايوس، أردا جولر، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي.

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