طريقة تحضير مخلل الفليفلة الحارة المنزلي بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - فوائد مخلل الفليفلة الحارة

يلقى مخلل الفليفلة الحارة رواجًا كبيرًا بين محبي الأطعمة اللاذعة بفضل نكهته الفريدة وفوائده الغذائية المتعددة. يعتبر هذا المخلل مصدرًا جيدًا للفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض. كما أن تناول المخللات الحارة قد يساهم في تحفيز الشهية وتحسين الهضم.

المكونات اللازمة لتحضير مخلل الفليفلة الحارة

لتحضير مخلل الفليفلة الحارة في منزلك بكل سهولة، تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة التي تتواجد في معظم المطابخ:

نصف كيلوغرام من الفليفلة الحارة

كوب خل أبيض

كوب ماء

ملعقتان كبيرتان من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

3 فصوص من الثوم

ملعقة صغيرة من الحبوب الكزبرة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحَب

خطوات تحضير مخلل الفليفلة الحارة

تحضير الفليفلة

ابدأ بغسل الفليفلة الحارة جيدًا بالماء البارد، ثم جففها بمنشفة نظيفة. بعد ذلك، قم بعمل شق صغير في كل فليفلة باستخدام سكين حاد للسماح للمحلول الملحي بالتغلغل بسهولة إلى الداخل.

تحضير المحلول الملحي

في وعاء كبير، امزج الماء والخل والملح والسكر. ضع الخليط على نار متوسطة حتى يذوب الملح والسكر تمامًا. اترك المحلول ليبرد لمدة خمس دقائق.

ترتيب المكونات في البرطمان

في برطمان زجاجي معقم، ضع الفليفلة بشكل مرتب. أضف الثوم وحبوب الكزبرة والفلفل الأسود إلى البرطمان أيضًا.

سكب المحلول الملحي

اسكب المحلول الملحي البارد فوق الفليفلة في البرطمان، تأكد من تغطية جميع الفليفلة بالمحلول. أغلق البرطمان بإحكام.

تخمير المخلل

يمكن ترك البرطمان في مكان بارد ومظلم لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين للسماح بعملية التخمير وتطور النكهة. بعد انتهاء فترة التخمير، يمكن وضع البرطمان في الثلاجة للحفاظ على المخلل جاهز للاستخدام.

نصائح للحصول على مخلل مثالي

يمكنك تعديل نسبة الخل والماء للحصول على نكهة لاذعة أقل أو أكثر حسب الرغبة.

إضافة أعشاب عطرية مثل الريحان أو الشبت يمكن أن يعزز من نكهة المخلل.

تأكد من استخدام برطمانات محكمة الإغلاق وحفظها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لضمان أفضل نتيجة.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير مخلل الفليفلة الحارة اللذيذ في منزلك والاستمتاع بنكهة حارة تضيف لمسة مميزة إلى وجباتك المفضلة. تجربة عمل المخلل في المنزل ليست مجرد وسيلة للحصول على طعام شهي، بل هي أيضًا تجربة ممتعة ومجزية تضيف لمسة من الإبداع إلى مطبخك.