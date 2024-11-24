تيباس يرد بقسوة على تصريحات فلورنتينو بيريز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مشيراً إلى أن رئيس الملكي يعتبر نفسه منقذاً لكرة القدم، رغم أن لا يتلقى دعماً من باقي الأندية.

وألقى بيريز كلمة مطولة، اليوم الأحد، أثناء مؤتمر الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد، هاجم خلالها رابطة الليجا، والاتفاقات المالية التي تعقدها..

وقال تيباس عبر حسابه الرسمي: “بعد الاستماع إلى فلورنتينو بيريز في الجمعية العامة، ما زلت أرى فيه تلك الشخصية ‘المسيحية’ لمنقذ كرة القدم، والتي للمفارقة لا يدعمها أحد داخل القطاع، ووفقاً له كل شيء خاطئ وأفكاره فقط هي الصحيحة”.

وأكمل: “لا يستطيع خداع أندية الدوري الإسباني، على الرغم من أنه يبدو أن الآخرين يستطيعون ذلك، بما في ذلك قطاعات معينة من الطبقة السياسية”.

وأتم: “سنواصل كشف أكاذيبهم وتعديلاتهم الوهمية وأنصاف الحقائق، والشيء الوحيد الواضح هو تأثيره الواضح في بعض الدوائر السياسية، وهو الأمر الذي يتحدث عنه دون أن يخجل”.