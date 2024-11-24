نعرض لكم الان تفاصيل خبر حازم المنوفي: التكنولوجيا حجر زاوية تطوير قطاع الصناعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال حازم المنوفي رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن التكنولوجيا تمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، حيث تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية، والابتكار، وتحسين تجربة العملاء، بجانب رفع الإنتاجية، مما يتيح للقطاع الغذائي البقاء في صدارة السوق.

أضاف المنوفي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن أبرز الفرص التي توفرها التكنولوجيا هي القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، مع تقديم خدمات متميزة، وتوسيع نطاق الإنتاج.

وحول التحديات، أوضح رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، أنها تتعلق بمواكبة التحديثات السريعة للتكنولوجيا، وتدريب الكوادر البشرية بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضرورة تقليل المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.

نخصص نسبة تتجاوز 25% من الميزانية للتكنولوجيا

وتابع المنوفي، أن الشركة تخصص نسبة تتجاوز 25% من الميزانية السنوية للاستثمار في التكنولوجيا، ويشمل ذلك تطوير الأنظمة التكنولوجية، تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات، والاستثمار في الحلول الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لافتًا إلى أن تلك الاستثمارات ساهمت في تقليص التكاليف التشغيلية، مما ساعد في رفع وتحسين الكفاءة وتقليل الهدر.

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وحول أوجه الإنفاق المستهدف في التطوير التكنولوجي، أوضح رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، أنه تم التركيز على تطوير الأنظمة الذكية، وتحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات، والانتقال إلى حلول سحابية مرنة، مؤكدًا أنه يتم الاهتمام بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتوجيه إستراتيجياتنا المستقبلية.

وأشار المنوفي إلى أن استخدام التكنولوجيا وسع من قنوات التسويق بشكل كبير، مما ساهم في زيادة التفاعل مع العملاء عبر المنصات الرقمية، وسرعة الوصول إلى جمهور أوسع، مبينًا أن الشركة شهدت زيادة ملحوظة في المبيعات عبر القنوات الإلكترونية، مما دعم نمو الإيرادات بشكل كبير.

وأوضح رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية، أن التكنولوجيا ساهمت في تعزيز الإنتاجية بشكل ملحوظ من خلال أتمتة العمليات، وتقنيات التحليل المتقدمة، والتحسين المستمر للأنظمة، مما ساعد في تحقيق أهدافنا بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

وحول مدى الاستفادة من تطبيق تقنية الجيل الخامس، ذكرالمنوفي أنه سيتم التخطيط للاستفادة من سرعة الاتصال الكبيرة وزيادة قدرة الشبكات على دعم الأنظمة المتطورة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنه سيتم بحث توظيف تقنيات جديدة مثل الحوسبة الكمومية وتحليل البيانات الكبيرة لتحقيق مزيد من الابتكار.

وأكد أن التكنولوجيا تمنح القدرة على الابتكار المستمر، مما يساهم على التميز في السوق من خلال الاستثمار في الحلول التكنولوجية المتقدمة، لنتمكن من تحسين المنتجات والخدمات بشكل دائم، مما يعزز القدرة على المنافسة في بيئة السوق المتغيرة.

وتابع المنوفي، قائلًا إن التكنولوجيا تساهم في تحسين التواصل مع الموردين وتعزيز فاعلية سلاسل التوريد من خلال أنظمة إدارة سلسلة التوريد الرقمية، والأنظمة التعاونية، ليساهم في التعامل بشكل أكثر شفافية وسرعة، مما يساعد في تعزيز العلاقات مع الموردين وتحقيق المزيد من الفاعلية في العمليات.

وحول التحوط من التحديات الأمنية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، أوضح رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية، أنه ينبغي الالتزام بتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة، مشيرًا إلى أن شركته استثمرت بشكل كبير في حلول أمان متقدمة مثل الجدران النارية، وبرامج مكافحة الفيروسات، وتشفير البيانات، لافتًا إلى استثمار الشركة سنويًّا في التدريب والتوعية الأمنية لضمان حماية البيانات من أي تهديدات محتملة.