نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بسبب كأس العالم للأندية.. الأهلي يخطط لتدعيم صفوفه بـ4 صفقات من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استعداداته للمرحلة المقبلة، وخاصة بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، يسعى النادي الأهلي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم من خلال التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

التخطيط للانتقالات الشتوية: توصيات بتدعيم المراكز الأساسية

كشف الإعلامي محمد الليثي عن أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، أوصت بضرورة ضم 4 لاعبين جدد في المراكز الحيوية التي يحتاج الفريق إلى تعزيزها. وتشمل هذه المراكز: «قلب الدفاع»، «خط الوسط»، «رأس الحربة»، و«الجناح».

وأضاف الليثي خلال برنامج «10 و10»، عبر إذاعة «أون تايم سبورت إف أم»، أن هناك اتفاقًا بين أعضاء اللجنة، برئاسة مختار مختار، على أن التدعيمات المنتظرة ضرورية في يناير المقبل، خاصة في ظل تأثير غياب بعض اللاعبين المهمين على أداء الفريق، مثل وسام أبو علي.

التنسيق مع إدارة الإسكاوتنج لاختيار الصفقات

وتابع الليثي قائلًا: «ستقوم لجنة التخطيط خلال الفترة القادمة بعقد جلسات مكثفة مع إدارة الإسكاوتنج في النادي، بقيادة هاني رمزي، للعمل على اختيار اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم في المراكز الأربع التي تحتاج تدعيمًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع المدرب كولر».