هل يم تعطيل الدراسة بسبب الأمطار.. الأرصاد تعلن القرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض غدا الإثنين بنحو درجتين لـ3 درجات مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة عدم الاستقرار الجوية مستمرة غدا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والصعيد.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة ستنتهي ذروته حتى نهاية الأسبوع الجاري، منوها أن البلاد ستشهد سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على محافظات الشمال والوجه البحري وشمال الصعيد.



وبشأن حالة الطقس غدًا الإثنين 25 نوفمبر 2024، حذر الدكتور محمود القياتي من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقال عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن المحافظات الساحلية هي الأشد كثافة لسقوط الأمطار، ومسئولية تعطيل الدراسة بالمحافظات مسئولية المحافظة فقط، ويتم التنسيق مع الأجهزة المعنية حالة وجود أمر يستدعي تعطيل الدراسة.

واختتم : نسير في معدلات فصل الخريف بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن يكون شتاء هذا العام مشابها للعام الماضي دون أي تغيير، وهناك مسودة يتم إعدادها حاليا بشأن طقس الشتاء المقبل.