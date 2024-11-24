اليوم.. ختام منافسات المحطة الرابعة من سباقات الهجن الأهلية بولاية بركاء

بركاء ـ العُمانية : تُختتم اليوم منافسات المحطة الرابعة من سباقات الهجن الأهلية التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن على ميدان الفليج بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة حيث يقام اليوم 12 شوطًا لفئة الإيداع في الفترة الصباحية 5 منها «التسعيرة» لمسافة 6 كم بالإضافة إلى 12 شوطا في الفترة المسائية 6 منها لفئة الثنايا لمسافة 6 كم و6أشواط لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كيلومترات. وشهد اليوم الثالث على التوالي مشاركة واسعة من ملاك ومضمّري الهجن من مختلف محافظات سلطنة عُمان حيث شهد إقامة 8 أشواط «التسعيرة» لفئة اللقايا من البكار والقعدان لمسافة 5 كيلومترات وشاركت فيه 170 من النوق حيث جاءت النتائج على النحو التالي: في الشوط الأول فازت بالمركز الأول راهية لمالكها حمود بن عبدالله المحاربي ونالت المركز الأول في الشوط الثانيالطيارة لمالكها محمد بن سعيد الوهيبي، وأحرزت المركز الأول في الشوط الثالث الدانه لمالكها حمود بن عبدالله المحاربي، أمّا الشوط الرابع فجاءت في المركز الأول شواهين لمالكها حمد بن سالم المدهوشي، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول حفله لمالكها حمود بن سلطان الغفيلي .كما نالت المركز الأول في الشوط السادس ناصية لمالكها بدر بن حمد الجنيبي، وفي الشوط السابع جاءت في المركز الأول الذاريات لمالكها سعد بن حمد الجنيبي، وحصلت على المركز الأول في الشوط الثامن الدبلوماسية لمالكها محمد بن العبد الحرسوسي.وفي ختام السباق قام سعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الهجن والخيل والمزارع والحدائق السُّلطانية بشؤون البلاط السُّلطانية بحضور الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بتكريم ملاك الهجن الحاصلين على أفضل توقيت في أشواط التسعيرة. جدير بالذكر أن الهجانة السُّلطانية سوف تقوم بشراء/‏3/‏ من النوق الحاصلة على أفضل توقيت بنظام التسعيرة .