الكشف عن استعدادات انطلاق بطولة كأس العالم «سوكا عمان» بمشاركة 40 فريقا

تستضيفها سلطنة عمان كأول بلد فـي الشرق الأوسط وآسيا

كتبت ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

تصوير ـ سعيد البحري

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم سوكا 2024 لسداسيات كرة القدم بالجمعية العُمانية للسيارات عن انطلاق نسختها الخامسة والتي تستضيفها سلطنة عُمان كأول بلد في الشرق الأوسط وآسيا تنظم البطولة، والتي تنطلق يوم 29 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 7 من ديسمبر القادم، وقد تحدث في المؤتمر الصحفي علي الحبسي نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم السابق ووليد العبيداني مدير شركة صناع الرياضة المنظمة للبطولة وجوليا كونترا ممثلة اتحاد سوكا واستبرق المسكرية ممثلة منصة مكسب بجانب حضور عدد من القنوات الاعلامية المحلية والعربية.

ويتنافس في البطولة 40 فريقًا قسمت على 8 مجموعات كل مجموعة 5 فرق، وسيلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وكندا وقطر.

وكانت البطولة قد انطلقت النسخة الأولى منها في لشبونة بالبرتغال عام 2018 بينما استضافت تكريت (اليونان) النسخة الثانية في 2019، واستضافت بودابست (المجر) النسخة الثالثة في 2022، واستضافت أسين (ألمانيا)، النسخة الرابعة في 2023.

وقال وليد العبيداني مدير شركة صناع الرياضة المنظمة للبطولة: بعد أربع سنوات نجحنا في استضافة البطولة وأشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب وجهاز الاستثمار العماني وكل الداعمين للحدث حيث تستهدف البطولة اللاعبين الهواة، وسوف يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وتقام بمعدل 100 مباراة خلال 9 أيام البطولة على الفترتين الصباحية والمسائية ومدة كل مباراة 20 دقيقة، وستكون قيمة تذاكر البطولة نصف ريال.

وأضاف العبيداني: هناك بالطبع وفود إعلامية مصاحبة للمنتخبات، والمشاهدات للنسخة السابقة وصلت إلى 300 مليون مشاهدة، ومن المتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير وأن يصل دخل البطولة لما يقارب 8 ملايين ريال، حيث حصدت الفعالية الأخيرة التي سبقت هذه البطولة في ولاية نزوى نجاحًا اقتصاديًّا وسياحيًّا كبيرًا، حيث سيضيف الحدث ناتجًا كبيرًا لأن نسبة 90% من المشاركين يزورون سلطنة عمان للمرة الأولى والأهم سيكون هناك دعم للأسر المنتجة والتي تعَد أحد أهداف البطولة.

وقال وليد العبيداني: ركزنا على رياضات الهواة لمدة 8 سنوات مع الفرق الأهلية وغيرها شاركنا أيضًا في 10 بطولات خارجية، واستضفنا سوكا الخليج وفزنا بها ووصلنا إلى نصف النهائي في نسخة أوروبا وتم اختيار اللاعبين والجهاز الفني بعناية، وسيعلن عنه خلال اليومين القادمين وهناك فريق مختص بالتواصل مع الجاليات، سواء المشاركة أو غير المشاركة، ولدينا منصاتنا لمتابعة أخبار البطولة وكذلك اتحاد سوكا، وسيكون هناك برنامج سياحي للمشاركين.

تجهيزات

وتحدثت جوليا كونترا ممثلة اتحاد سوكا قائلة: عملنا كثيرًا لفترة طويلة على تجهيزات استضافة عُمان للبطولة، وأتمنى ان تكون نسخة متميزة من البطولة وهناك شركة إنتاج تلفزيوني من أوروبا النسخة السابقة نقلت الحدث 70 قناة، ونتوقع في هذه النسخة أن تنقلها 50 قناة، وبالطبع نتمنى تغطية إعلامية مميزة إلى جانب «السوشيال ميديا».

بطولة مهمة جدا

فيما قال علي الحبسي: ستكون أيام مميزة لشركة صناع الرياضة، البطولة مهمة جدًّا من النواحي السياحية والاقتصادية والاجتماعية وأشكر صناع الرياضة لاختياري سفيرا للبطولة وأشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب والشركات الداعمة للبطولة، وأنا على ثقة بأن الجميع سيكون داعمًا لهذه البطولة التي تتميز بمتابعة جماهيرية كبيرة، وأيضًا هناك فعاليات مصاحبة تستهدف الأسر، وأتمنى التوفيق للجميع وأن تكون البطولة رسالة من سلطنة عُمان للعالم، كما ستنطلق يوم الأربعاء مباراة بين نجوم المنتخب ونجوم «السوشيال ميديا» وستكون لصالح مرضى السرطان.

فيما قالت استبرق المسكرية ممثلة منصة مكسب: هناك فعاليات كبيرة ستمثل، حيث قمنا بتشكيل فريق ضخم لإنجاح الفعالية ونحاول أن نخرج البطولة بإحصائيات دقيقة، حيث إن الإجراءات كلها إلكترونية وسيكون هناك مردود للأسر المنتجة، كما قمنا بإعداد مسرح ضخم وشاشة لنقل المباريات وسيكون هناك جدول يومي للفعاليات، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تستهدف الأسر المنتجة وكذلك الجاليات وكذلك سيكون لدينا ساعة للتحليل الرياضي، وهناك أيضًا سحوبات وسوف تبدأ الفعاليات من 4 وحتى 11 مساء يوميا كما سيتم عرض خاص للمأكولات أو الفنون الخاصة وستكون بطولة سوكا مكسبًا لزون. كما أننا سنقدم مساحة متنوعة للأطفال وفعالية الأقواس والمسرح.