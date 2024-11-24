نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز بثلاثية أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا ثمينًا أمام نظيره ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تمكن دومينيك سوبوسلاي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بالخطأ من فلين داونز، استغلها سوبوسلاي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

ونجح آدم أرمسترونج في تسجيل هدف التعادل لصالح ساوثهامبتون عند الدقيقة 42 عن طريق ركلة جزاء، نفذها أرمسترونج بتسديدة أرضية، أبعدها الحارس كيليهر من يمين مرماه ليتابعها آدم بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

واستطاع ماتيوس فرنانديز أن يسجل الهدف الثاني لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 58، بعد تمريرة من أرمسترونج إلى زميله فرنانديز الذي استقبلها بتسديدة أرضية مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس كيليهر.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني والتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 66، بعد تمريرة طولية من ريان جرافنبيرش إلى داخل منطقة الجزاء، خرج الحارس ألكس مكارثي بالخطأ ليتابعها صلاح بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء، نفذها صلاح بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 88، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ترتيب فريقي ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، بينما يتذيل فريق ساوثهامبتون الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة عشرة لقاءات.

