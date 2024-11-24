آرني سلوت: نحن قاتلنا بقوه وهذا الجانب الإيجابي لدينا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح مدرب ليفربول آرني سلوت، بعد فوز فريقه أمام ساوثهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز امام ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 بالدوري.

وتحدث سلوت عن احداث سير اللقاء وعلّق على أداء محمد صلاح بعدما سجل هدفين في فوز الريدز اليوم.

وبدأ سلوت حديثه لشبكة "سكاي سبورتس": "رأيت قوتنا في الشوط الثاني التي كنت أبحث عنها في الشوط الأول".

وتابع: "لاعبي ساوثهامبتون جعلوا الأمور صعبة للغاية على العديد من الفرق، بما في ذلك الأندية الكبرى، وصعبوا الأمور علينا اليوم، رغم أننا سيطرنا على المباراة تمامًا في رأيي".

وأضاف: "لم نصل إلي منطقة الجزاء كثيرًا في الشوط الأول، لكننا احتفظنا بالكرة بدلًا من مهاجمة منطقة الجزاء".

وأردف: "تأخرنا في الشوط الثاني لكننا ظهرنا بشكل أفضل، بفضل الإلحاح والشدة، وقد أدى ذلك إلى العديد من الفرص وفي النهاية هدفين".

وتابع: "نعلم جيدا ان ساوثهامبتون يريد اللعب من الخلف، لكن الصعب خلق الفرص ضد تشكيلة 4-5-1، لذا عليك أن تكون عدوانيًا للغاية، وإلا فإن لديهم خطة لعب جيدة حقًا".

وتحدث عن لاعبه محمد صلاح، شدد سلوت: "إذا كنت تتمني الفوز، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى تسجيل الأهداف، ونحن نعلم أن مو قادر على التسجيل، بالنسبة لي، هدفه الأول هو الأهم لأننا سجلنا من العدم، وبعد ذلك كان ينتظر فقط أن نسجل هدفًا آخر".

وأشار: "نحن قاتلنا بقوة وهذا هو الجانب الإيجابي لدينا، ولكن لم يصل المنافس إلى منطقة الجزاء سوى مرتين فقط، بشكل عام سيطرنا على المباراة ولكن بسبب النتيجة بدا الأمر صعبًا، لكننا كنا نستحق الفوز".

