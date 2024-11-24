الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي وروما في الديربي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي وروما في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة نابولي وروما في مشوار الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي وروما في الديربي

وسجل روميلو لوكاكو هدف نابولي الأول والوحيد بعد تمريرة حاسمة من دي لورينزو في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ودخل نابولي مباراته بالتشكيل التالي ضد روما

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، أوليفيرا

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي

الهجوم: بوليتانو، لوكاكو، كفاراتسخيليا

بينما جاء تشكيل روما أمام نابولي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: تشيليك، مانشيني، ندياكا، أنجيلينيو

خط الوسط:  الشعراوي، كوني، كريستانتي، بيسلي

خط الهجوم: بيليجريني، دوفبيك

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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