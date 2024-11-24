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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة نابولي وروما في مشوار الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي وروما في الديربي

وسجل روميلو لوكاكو هدف نابولي الأول والوحيد بعد تمريرة حاسمة من دي لورينزو في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ودخل نابولي مباراته بالتشكيل التالي ضد روما

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، أوليفيرا

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي

الهجوم: بوليتانو، لوكاكو، كفاراتسخيليا

بينما جاء تشكيل روما أمام نابولي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: تشيليك، مانشيني، ندياكا، أنجيلينيو

خط الوسط: الشعراوي، كوني، كريستانتي، بيسلي

خط الهجوم: بيليجريني، دوفبيك