نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدارة رباعية.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم فعاليات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت ثلاث مواجهات أثرت على ترتيب الفرق في جدول الدوري. وفيما يلي ملخص لنتائج مباريات اليوم وجدول ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة.

نتائج مباريات اليوم

الإسماعيلي 1-0 بتروجيت.

حرس الحدود 0-0 سيراميكا كليوباترا.

مودرن سبورت 0-0 زد.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

النادي الأهلي يواصل تصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه، بيراميدز، المصري، والاتحاد السكندري، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس. وجاء الترتيب على النحو التالي:

الأهلي: 7 نقاط

بيراميدز: 7 نقاط

المصري: 7 نقاط

الاتحاد السكندري: 7 نقاط

الزمالك: 6 نقاط

فاركو: 4 نقاط

غزل المحلة: 4 نقاط

سموحة: 4 نقاط

الإسماعيلي: 4 نقاط

طلائع الجيش: 4 نقاط

سيراميكا كليوباترا: 4 نقاط

مودرن سبورت: 3 نقاط

بتروجيت: نقطتان

الجونة: نقطتان

زد: نقطة واحدة

إنبي: نقطتان

البنك الأهلي: نقطة واحدة

حرس الحدود: نقطة واحدة