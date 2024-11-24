نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يتحدث عن علاقته بـ فينيسيوس في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، أنه على علاقة جيدة بزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور وذلك في تصريحاته عقب نهاية مباراة فريقه أمام ليجانيس في الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

مبابي: علاقتي مع فينيسيوس جيدة جدًا

قال مبابي في تصريحاته لوسائل الإعلام: "علاقتي مع فينيسيوس جيدة جدًا، هو أفضل اللاعبين في ريال مدريد ونحن مستعدون للفوز دائمًا".

وأضاف لاعب ريال مدريد قائلًا: "أنا متفاجئ لأنني لم أكن أعرف نوعية لاعبي الكاستيا".

وفاز ريال مدريد، على ليجانيس بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم، في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي، هدف ريال مدريد الأول في مرمى ليجانيس قبل أن يضيف فالفيردي وبيلينجهام الثاني والثالث.