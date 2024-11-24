نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يكشف سبب عدم مشاركة ميندي في مباراة ليجانيس.. وموقف ثنائي الريال المصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن سبب عدم مشاركة ميندي في مباراة ليجانيس ببطولة الدوري الإسباني.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره ليجانيس؛ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

أنشيلوتي يكشف موقف لوكاس وتشواميني من مباراة ليفربول

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات له عقب المباراة: "سنرى ما إذا كان لوكاس وتشواميني سيتمكنان من التعافي ليوم الأربعاء ثم سنتخذ القرارات بخصوص الدفاع".

وأضاف كارلو أنشيلوتي عن مباراة ليفربول القادمة: "ما زلنا لا نعرف عن تشواميني، سنحاول استعادة الجميع. لقد قام الموجودون بعمل جيد جدًا في الدفاع، وقد لعب راؤول مباراة جادة وناضجة للغاية، وفالفيردي ظهير رائع. أعتقد ذلك بعد كارفاخال ولوكاس، هو أفضل ظهير في العالم مشكلته هي أنه يستطيع اللعب بهذه الطريقة في العديد من أجزاء الملعب ومشكلتي هي اختيار أفضل مركز له للفريق".

واستكمل: "ساهم سيبايوس كثيرًا، وأردا ساهم كثيرًا بإبداعه في الثلث الأخير، وكان قريبًا من تسجيل الأهداف، لكنه لعب مباراة كاملة. إنهم لاعبون يمكننا الوثوق بهم في هذه اللحظة".

ثم أوضح: "لقد قمنا بتغيير مركز المهاجمين، مع مبابي في الخارج وقد أدى أداءً جيدًا، كما فعل فينيسيوس في العمق. لقد سيطر الفريق بشكل جيد للغاية، كانت لدينا مشاعر جيدة أمام أوساسونا، واليوم أكدنا ذلك".

وعن مركز مبابي في مباراة اليوم؛ وأشار كارلو أنشيلوتي: "لقد اعتاد اللعب هناك أكثر. اليوم كان أفضل للفريق لأن فيني عاد يوم الخميس واللعب في الخارج مُرهق أكثر. لقد قام كيليان بعمل جيد للغاية ويتحسن الاثنان شيئًا فشيئًا".

وأتم أنشيلوتي عن عدم مشاركة ميندي:" عدم مشاركته كان قرارًا فنيًا. فران يلعب بشكل جيد للغاية، لكن فيرلاند سيكون مهمًا جدًا يوم الأربعاء".

