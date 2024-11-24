الاتحاد الأردني يعلن تجديد ثقته في جمال سلامي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تجديد ثقته مرة أخرى بالمغربي جمال سلامي مدرب منتخب النشامى، بعد التعادل أمام العراق والكويت في الجولتين الماضيتين من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تجديد الثقة في مدرب منتخب الأردن

وتعرض سلامي الانتقادات بسبب عدم تقديم المطلوب منه منذ توليه المهمة، ما دفع جماهير كرة القدم الأردنية وبعد مباراة الكويت للمطالبة برحيله وإيجاد مدرب جديد يقود النشامى، خاصة أن الجولة السابعة من التصفيات ستكون بعد أربعة أشهر من الآن، وبالتالي سيكون التوقيت مثاليًّا لإحداث التغيير على الإدارة الفنية.

وتأخر منتخب الأردن -وصيف كأس آسيا- للمركز الثالث ضمن المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، لديه 9 نقاط فقط من 18 نقطة ممكنة، في حين حافظ منتخب كوريا الجنوبية على الصدارة بـ 14 نقطة، وانفرد العراق بالوصافة برصيد 11 نقطة.

وفي ظل انتظار إعلان رحيل سلامي عن المنتخب أعلن الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على حسابه الخاص في منصة "إكس" مساء اليوم الأحد: "أجرينا اجتماع مع المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، لكم مني كل الدعم، وثقتي فيكم وبالجهاز الفني وفي النشامى كبيرة لتسطير الإنجاز وتحقيق الأفضل للوصول إلى كأس العالم، وأنا معكم دائمًا".