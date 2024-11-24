انت الأن تتابع خبر الحصول على بشرة ناضرة إليكِ ماسكات تفتيح البشرة من المكونات الطبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيام قليلة ويأتي عيد الاضحى المبارك، وتريد الفتيات والنساء أن تقوم بعمل ماسكات لتفتيح البشرة، والعناية بها، وذلك حتى يحصلون على بشرة ناضرة، ومظهر رائع في العيد، وهذا من عادات الفتيات في الأعياد والمناسبات يقومون بعمل ماسكات تفتيح وتوريد وتنظيف البشرة، وبالأخص في فصل الصيف بعد خروجهم في الشمس قد يؤدي تعرضهم لأشعة الشمس لفترة طويلة تغير في لون البشرة، ويريدون معالجة هذا الاسمرار، ويبحثون عن طرق ووصفات طبيعية يقومون بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويريدون أن تكون وصفات ناجحة حتى تعطي لهم النتيجة التي يرغبون بها، وفي أسرع وقت.

ماسك العسل والحليب لتفتيح البشرة من أول استخدام

يعمل الحليب على ترطيب البشرة ونعومتها، ومع استخدام العسل يقوم بتفتيح البشرة وأيضًا وتنقيتها من أي نوع من أنواع البكتريا وتحضر الوصفة من خلال غسل البشرة جيدًا وتجفيف الوجه من الماء، بعد ذلك نستخدم نصف كوب صغير من الحليب وعليه أربعة ملاعق صغيرة من عسل النحل، ونقوم بخلط العسل في الحليب، ونقوم بفرد الخلطة على الوجه بالكامل، ونتركه لمدة ثلاثون دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا.

استخدام الزبادي والموز لتفتيح البشرة

الموز يعمل على ترطيب البشرة بشكل جيد، والزبادي يعمل على تفتيح الوجه بطريقة مضمونة، ويمكنك استخدام الزبادي والموز كماسك ناجح في تفتيح البشرة، وذلك من خلال إحضار موزة ثم قومي بتقشيرها وهرسها جيدًا، ونضيف إليها ملعقتين صغيرتين من الزبادي، ونقوم بخلطهم جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم، ثم نقوم بوضع الخلطة على البشرة بعد غسلها وتنظيفها بشكل جيد، وتترك على الوجه لمدة عشرون دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا.

ماسك جل الصبار والأرز

الصبار من أكثر المواد له تأثير في ترطيب وتوحيد لون البشرة، ويعمل على تغذية البشرة بشكل جيد، يتم عمل الوصفة من خلال استخدام ملعقتين من دقيق الأرز الناعم، وعليه ملعقة من جل الصبار الطبيعي، ونقوم بخلط المكونات معًا، ونقوم بوضعه على البشرة وتقليبه بحركة دائرية، ويترك لمدة خمسة عشر دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدًا.

تفتيح البشرة