نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يخطف صدارة الدوري السعودي من الهلال بفوزه على الفتح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا مهما وصعبا على نظيره فريق الفتح بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والفتح

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاتحاد والفتح برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وارتطمت كرة بيرجوين بالعارضة في الدقيقة 9 وسجل صالح الشهري الهدف الأول في الدقيقة 16 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهى الشوط الأول 0/0 وأحرز فابينيو الهدف الثاني في الدقيقة 58 صنع ميتاج وكان الفتح قريب من التعادل ولكنه لم ينجح وحاول الاتحاد تسجيل الهدف الثاني حتى سجله حسام عوار في الدقيقة 90 صنع العبود وانتهت المباراة 2/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز برصيد 30 نقطة بعد تحقيق 10 فوز ولم يتعادل وخسر مرة بينما يأتي الفتح في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط حيث انتصر خلال لقاء وتعادل مرتان وهزم بثمانية.

