العالم اليوم - أوامر إخلاء إسرائيلية لـ 10 مبان في ضاحية بيروت الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنذارات إخلاء لسكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووجَّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إنذار إخلاء مرفقاً بخرائط إلى سكان منطقتي الحدث وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وشملت أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال أدرعي في منشور على منصة إكس: "أنتم توجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ(حزب الله)، محذّراً من ضربات وشيكة على منطقة الغبيري".

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