- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز وادي دجلة وطنطا وتعادل السكة الحديد وخسارة رايه بدوري المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فوز وادي دجلة وطنطا وتعادل السكة الحديد وخسارة رايه بدوري المحترفين
واصل فريق وادي دجلة انتصاراته بدوري المحترفين وتصدر قمة المجموعة بقيادة محمد الشيخ بالفوز على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدف دون رد بالجولة التاسعة للدور الأول.
سجل كوابينا هدف اللقاء الوحيد.
وفاز فريق طنطا بقيادة خالد عيد على فريق الداخلية بقيادة عيد مرزايق بهدف دون رد سجله أقطاي عبد الله.
وفاز فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو انور علي فريق راية بقيادة أشرف توفيق بهدف دون رد سجله محمد بهاء.
- تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني مع فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين سلبيًا.
- كما تعادل فريق منتخب السويس بقيادة علاء منير مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف لمثله تقدم فريق منتخب السويس يوسف بيبو وتعادل شاكر أشرف لبروكسي.
الترتيب
1- وادي دجلة 20 نقطة
2- المصرية للاتصالات 18 نقطة
3- المقاولون العرب 17 نقطة
4- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة
5- ابو قير للاسمده 14 نقطة
6- اسوان 13 نقطة
7- الترسانة 13 نقطة
8- بروكسي 13 نقطة
9- القناة 12 نقطة
10- البترول 10 نقاط
11- منتخب السويس 10 نقاط
12- السكة الحديد 9 نقاط
13- سبورتنج 9 نقاط
14- طنطا 9 نقاط
15- ديروط 8 نقاط
16- راية 8 نقاط
17- الداخلية 8 نقاط
18- بلدية المحلة 7 نقاط
19- لافيينا 7 نقاط
20- المنصورة نقطتين