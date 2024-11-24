- كما تعادل فريق منتخب السويس بقيادة علاء منير مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف لمثله تقدم فريق منتخب السويس يوسف بيبو وتعادل شاكر أشرف لبروكسي.

- تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني مع فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين سلبيًا.

وفاز فريق طنطا بقيادة خالد عيد على فريق الداخلية بقيادة عيد مرزايق بهدف دون رد سجله أقطاي عبد الله.

واصل فريق وادي دجلة انتصاراته بدوري المحترفين وتصدر قمة المجموعة بقيادة محمد الشيخ بالفوز على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدف دون رد بالجولة التاسعة للدور الأول.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز وادي دجلة وطنطا وتعادل السكة الحديد وخسارة رايه بدوري المحترفين في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية