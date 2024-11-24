نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الاتحاد السكندري تغادر غدًا للبحرين لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصرى البحرينى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر غدا بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري متجهه إلي دولة البحرين الشقيقة لخوض مباراة بطولة السوبر المصري أمام النادي الأهلي يوم 28 نوفمبر الجاري.



و قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تكليف محمد خميس عضو مجلس إدارة النادى برئاسة البعثة.





و يشارك زعيم الثغر بطل الدورى والكأس الموسم الماضى في منافسات كأس السوبر المصرى البحرينى، والذى يضم أندية " الاتحاد السكندرى _ الأهلى المصرى _ المنامة البحرينى _ الأهلى البحرينى ) وستقام فعالياته بمملكة البحرين خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الحالى.

و سيخوض زعيم الثغر مباراته الأولى لتحديد بطل السوبر المصرى أمام النادى الأهلى المصرى يوم الخميس القادم بصالة خليفة الرياضية في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، ويواجه الفائز بطل السوبر البحرينى في المباراة النهائية يوم 30 نوفمبر.

