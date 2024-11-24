هداف منتخب الناشئين: الاحتراف أهم عندي من اللعب في الفريق الأول بالأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بلال عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب الناشئين 2008، عن طموحه خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج ببطولة شمال إفريقيا للناشئين.

وقال بلال عطية خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: هدفي حاليًا هو الاحتراف، وأتمنى الاحتراف مبكرًا، وكان هناك بعض الوكلاء يتابعوني خلال البطولة.

وأضاف لاعب منتخب الناشئين: بالتأكيد أتمنى اللعب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكن أمنيتي الأولى هي الاحتراف مبكرًا.

وتابع بلال عطية: تابعت ما قدمه لامين يامال مع منتخب إسبانيا وبرشلونة، وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر، وكلي تركيز من أجل الوصول خطوة خطوة.

وأكمل لاعب منتخب الناشئين: أقول للمصريين انتظروا جيل 2008 وسيكون جيلا مميزا للكرة المصرية.

واختتم بلال عطية: أجتهد وأُقدم كل ما لدي، وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة، وبالتأكيد حلمي الانضمام لمنتخب مصر الأول.

