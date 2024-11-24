نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تل أبيب تتعرض لضربة صاروخية جديدة الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتعرض إسرائيل اليوم الأحد لهجوم صاروخي كبير ومتواصل من حزب الله، مخلفا دمارا في عدة مستوطنات ومدن منها تل أبيب وحيفا، فيما يواصل مقاتلو الحزب التصدي للجيش الإسرائيلي في عدة محاور.

وفي إطار هذا المواجهات، أفادت مراسلتنا مساء اليوم، بأن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي: "دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بسبب إطلاق قذائف من لبنان على الأراضي الإسرائيلية. التفاصيل لاحقا".

ويستمر "حزب الله" حتى اللحظة، بإصدار بيانات حول العمليات التي نفذها "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".