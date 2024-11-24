نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل مباراة نابولي وروما في مشوار الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

تشكيل نابولي ضد روما

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، أوليفيرا

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي

الهجوم: بوليتانو، لوكاكو، كفاراتسخيليا

تشكيل روما

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: تشيليك، مانشيني، ندياكا، أنجيلينيو

خط الوسط: الشعراوي، كوني، كريستانتي، بيسلي

خط الهجوم: بيليجريني، دوفبيك

