نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم آرسنال الصاعد يسرق قلب أرتيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف المدير الفني لفريق آرسنال، ميكيل أرتيتا، بأنه أصبح من الصعب مقاومة إغراء الدفع باللاعب الشاب إيثان نوانيري، رغم سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

بات نوانيري 17 عامًا ثاني أصغر هدافي آرسنال في الدوري الإنجليزي، حينما أحرز الهدف الثالث للفريق اللندني فور قدومه من مقاعد البدلاء، خلال الفوز الكبير 3-0 على نوتنغهام فورست بملعب الإمارات، في الجولة 12 للمسابقة.

وجاء نوانيري خلف النجم الإسباني المعتزل سيسك فابريغاس، الذي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي مع آرسنال، وحصل على لقبين بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، فضلًا عن كونه بطلا لأوروبا والعالم مع منتخب إسبانيا.

وأصبح نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك كبديل خلال فوز آرسنال 3-0 على برينتفورد في سبتمبر 2022، وكان عمره 15 عامًا و181 يومًا فقط آنذاك.



ولم يشارك نوانيري بعد في القائمة الأساسية لأي مباراة في الدوري الإنجليزي، وكان ظهوره أمس هو السابع فقط في المسابقة العريقة منذ مشاركته لأول مرة قبل أكثر من عامين.

وشدد أرتيتا على أنه سيستمر في التعامل بحذر مع الشاب الواعد، الذي سيبلغ 18 عامًا في مارس (آذار) المقبل.

وقال المدرب الإسباني: "أشعر دائمًا بالإغراء من أجل الدفع به، أعتقد أنه ثاني أصغر لاعب في النادي يتمكن من هز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف أرتيتا في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: "يمنحنا كل الأسباب للاستعانة به وهذا سبب آخر لوجوده معنا هناك، ولكنني أريد أن أدفع به تدريجيًا".

وكشف أرتيتا: "سأحاول توجيهه وإعطائه المسار الذي نعتقد أنه الأفضل، عائلته ووكيله وأصدقاؤه سيكونون مهمين جدًا أيضًا، لا تستمعون كثيرًا إلى الضوضاء، ركزوا على ما يقوم به وهو لعب كرة القدم، إنه يحب الاستمتاع بكل دقيقة منها وسيكون القادم أفضل بالنسبة له بالتأكيد".

