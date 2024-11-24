نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ظهور أموريم الأول".. مانشستر يونايتد يسقط أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريقين مانشستر يونايتد ضد نظيره ايبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يسقط أمام إبسويتش تاون

وانطلقت صافرة البداية وبعد دقيقة واحدة سجل راشفورد هدف مانشستر الأول بصناعة عماد ديالو في الدقيقة الثانية، ليأخذ لاعبي الفريق الثقة ويسيطرون على سير اللقاء بشكل كبير وزادت نسبة الاستحواذ.

ظل الفريقين يلعبان بشكل متوازن ومستوى قريب إلى حد ما، إلا أن عدّل اوماري هاتشينسون التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول واحرز الهدف في في الدقيقة 43، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

انطلق الشوط الثاني بالتعادل الايجابي، وبدا كلا الفريقين يحاول السيطرة على أحداث اللقاء لكن كان المستوى متقارب، ولم يحرز أي منهم اهداف اخرى، وأجرى المدربان التغيرات لإحداث أي اختلاف في النتيجة والأداء لكنها لم تؤدي إلى شي، وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كل فريق نقطة، ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، بينما يحل ايبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.