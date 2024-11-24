عبدالمنعم يكشف سر فوز الإسماعيلي القاتل على بتروجيت

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أحمد جودة - القاهرة - قدم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي ورجل المباراة التهنئة لجماهير ومجلس إدارة الدراويش والجهاز الفني واللاعبين بعد الانتصار الذي تحقق اليوم أمام بتروجيت في مسابقة الدوري المحلي.

وحصد حارس الدراويش وقائده على لقب رجل المباراة بعد المساهمة جليا في حصد فريقه الثلاث نقاط والخروج بشباك نظيفة.

عبدالمنعم: عودة الجماهير هي سر تحقيق الفوز على بتروجيت

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الإسماعيلي: "عودة الجماهير كان لها الأثر الأكبر في منح اللاعبين دوافع أكبر من أجل تحقيق الفوز أمام فريق محترم يقوده جهاز فني على مستوى عال".

وأكمل تصريحاته:"الانتصار هذا سيمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية من خلال دعم جماهيرنا العظيمة".

وأتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه:"سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ من الغد الاستعداد لقادم المباريات ببطولة الدوري".