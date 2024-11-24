نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يعلق على هدفيه أمام ساوثهامبتون ومواجهة مانشستر سيتي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن سعادته بفوز فريقه ليفربول على ساوثهامبتون في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب سانت ماري ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثنائية صلاح تقود ليفربول لانتصار صعب

واصل محمد صلاح تألقه المعتاد وهز شباك الخصوم بثنائية حاسمة، قاد بها فريقه للفوز بنتيجة 3-2 بعد مواجهة صعبة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق وصناع الفارق.

تصريحات محمد صلاح بعد المباراة

وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قال صلاح:

حول صعوبة المباراة: "كانت مباراة اليوم صعبة للغاية، خاصة بعد التأخر بنتيجة 2-1. لكن القدرة على قلب النتيجة وتحقيق الفوز هو الشيء الأهم بالنسبة لنا كلاعبين".

إشادة بأداء ساوثهامبتون: "فريق ساوثهامبتون ظهر بتنظيم واضح ولعبوا مباراة مميزة. رغم ذلك، كنا قادرين على العودة بفضل العمل الجماعي والرغبة في تحقيق الفوز".

ثقة بالفريق: "لدينا العديد من الحلول لمثل هذه المباريات. كنا واثقين من قدرتنا على خلق الفرص واستغلالها لتسجيل الأهداف، وهذا ما حدث".

عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

وأضاف صلاح: "الآن نحن في الصدارة، ونسعى جاهدين للحفاظ على هذا الأداء. إنه شعور رائع أن نتصدر، لكن لا يزال أمامنا الكثير من التحديات. مباراتنا المقبلة أمام مانشستر سيتي ستكون حاسمة، ونحن نسعى للفوز للتقدم بفارق 11 نقطة".

إشادة بالمنافس مانشستر سيتي

اختتم صلاح حديثه بالإشارة إلى قوة المنافسة مع مانشستر سيتي قائلًا: "مانشستر سيتي فريق كبير ولديهم لاعبين رائعين. قد يمرون بفترة صعبة حاليًا، لكننا لا يمكننا التقليل من شأنهم. المنافسة ما زالت مفتوحة، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا دائمًا".

موعد المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي

يستعد ليفربول لاستضافة مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الـ13، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز.