نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز الأول ببطولة الدوري الممتاز على حساب بتروجيت.

وسجل على الملواني هدف الثلاث نقاط للإسماعيلي في اللحظات الأخيرة بعد مشاركته من مقاعد البدلاء.

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على بتروجيت

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي:"الفوز جاء في توقيت حاسم وهذا دليل على حجم الاصرار والندية لدى اللاعبين".

وتابع:"أود أن أشكر جماهيرنا بشكل خاص لأنهم كانوا الدافع الأهم لحصد الانتصار وأشعر بحالة كبيرة من الطمأنينة في وجودهم بكثافة في المدرجات ".

وأنهى تصريحاته:" واجهنا فريق منظم وحقق نتائج إيجابية في الجولتين السابقين وهذا ماساهم في زيادة صعوبة لقاء اليوم".

