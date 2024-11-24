نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف قاتل.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، في تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره بتروجيت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

الإسماعيلي يهزم بتروجيت في الدوري

وجاء هدف الدراويش في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق على الملواني.

وسجل الملواني الهدف برأسية مميزة، بعد عرضية رائعة من الفلسطيني خالد النبريصي مهاجم الدراويش.

بهذا الفوز تمكن الإسماعيلي من تحقيق أول ثلاث نقاط له بمنافسات الدوري العام هذا الموسم تحت قيادة حمد إبراهيم.

ليصبح في حقبته 4 نقاط من ثلاث مباريات محتلًا بهم المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما تراجع مركز بتروجيت للمركز الثالث عشر برصيد نقطتين فقط جمعهم خلال ثلاث مواجهات.