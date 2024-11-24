ختام فعاليات سباقات عرضة الهجن العربية الأصيلة ببدية

بمشاركة أكثر من «150» ناقة

اختتمت بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية فعاليات سباقات عرضة الهجن العربية الأصيلة، التي أقيمت بمختلف ميادين السباقات بالولاية. وجاء ختام الفعاليات بإقامة ركض العرضة بميدان «المنترب» لسباقات الهجن العربية بمشاركة أكثر من «150» ناقة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وشهدت الفعالية التي مزجت بين الجانب التراثي الأصيل والرياضة إقبالًا كبيرًا من المتابعين من زوار ولاية بدية خلال هذه الفترة.

وقال أنور بن راشد الحجري رئيس لجنة سباقات الهجن بولاية بدية: تأتي هذه الفعاليات الخاصة برياضة الهجن ضمن حزمة الفعاليات التي تشهدها ولاية بدية مع دخول موسم السياحة الشتوية، حيث تقام بالولاية خلال هذه الفترة العديد من الفعاليات الشتوية، تشجيعًا للسياحة المحلية من جهة وإحياء للموروث التراثي من جهة أخرى.