اليوم .. مباراتان فـي افتتاح الأسبوع الحادي عشر بدوري عمانتل

تعود اليوم عجلة دوري عمانتل للدوران من جديد بإقامة مباراتين في افتتاح منافسات مباريات الأسبوع الحادي عشر، حيث يلتقي في المباراة الأولى نادي النصر مع نادي السيب حامل اللقب في الساعة الخامسة وخمس دقائق عصرا على ملعب مجمع السعادة، ويلعب في المباراة الثانية نادي عمان مع صحار في الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساء على ملعب أرضية استاد السيب الرياضي.

وتستكمل غدا الثلاثاء مباريات الجولة الحادية عشرة، حيث يلتقي نادي صحم مع نادي صور على أرضية المجمع الرياضي بصحار في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة عصرا ويلعب الرستاق مع النهضة في الساعة السابعة مساء على ملعب المجمع الرياضي بالرستاق وتُختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر بعد غدٍ الأربعاء حيث يواجه الشباب ضيفه بهلا على أرضية المجمع الرياضي بالرستاق، ويستضيف عبري منافسه الخابورة في المجمع الرياضي بعبري.